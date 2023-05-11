Режиссер Глеб Панфилов госпитализирован с инсультом в НИИ им. Склифосовского

Российский режиссер Глеб Панфилов госпитализирован в НИИ им Н. В. Склифосовского с инсультом. Об этом сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глеб Панфилов

Фото: Федор Иванов, Коммерсантъ Глеб Панфилов

Фото: Федор Иванов, Коммерсантъ

«Глеб Анатольевич Панфилов сегодня попал в беду: упал, и у него образовался инсульт головного мозга. Его госпитализировали и сейчас везут в институт Склифосовского. Он, слава богу, разговаривает, поэтому есть надежда, что все будет хорошо»,— сказал господин господин Варшавер ТАСС.

88-летний Глеб Панфилов — лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых, академик Национальной академии кинематографических искусств и наук России. Режиссер и автор сценария фильмов «Иван Денисович», «Романовы. Венценосная семья», «На съемках ''Андрея Рублева''» и др. С 1986 года — режиссер театра «Ленком». Глеб Панфилов был женат на актрисе Инне Чуриковой, которая умерла 14 января в возрасте 79 лет.

Лусине Баласян