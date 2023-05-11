Власти Кубани: рост производства молока объясняется увеличением поголовья и господдержкой

Рост объемов производства молока на Кубани объясняется увеличением поголовья, значительной господдержкой и качественной кормовой базой. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства Краснодарского края Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства Краснодарского края

В четверг Минсельхоз РФ сообщил, что Кубань вошла в число регионов с максимальным суточным объемом реализации молока сельхозорганизациями и лучшими надоями.

По данным кубанских властей, доля крупных предприятий, которые сегодня производят основной объем молока в регионе, превышает 75%. Эта категория хозяйств с начала года нарастила производство на 12,6%.

«Растущие объемы обеспечены увеличением поголовья, серьезной господдержкой отрасли, качественной кормовой базой сельхозживотных. С начала года в регионе численность дойного стада увеличилась до 217,2 тыс. голов, это на 1,8 тыс. голов выше уровня аналогичного периода прошлого года»,— рассказал «Ъ-Кубань» министр.

По данным кубанского минсельхоза, с начала года в Краснодарском крае произведено свыше 433 тыс. тонн молока, рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил более 9%.

Михаил Волкодав

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