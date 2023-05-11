Кубань вошла в число самых «молочных» регионов РФ

Кубань вошла в число регионов с максимальным суточным объемом реализации молока сельхозорганизациями и лучшими надоями. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По данным Минсельхоза, по сравнению с минувшим годом показатель суточного объема реализации молока сельскохозяйственными организациями в РФ вырос на 6,8% и составил 55,9 тыс. тонн (данные приводятся по состоянию на 1 мая). При этом максимальные объемы реализации (от 1,5 тыс. тонн в сутки) показывают Татарстан, Удмуртия, Алтайский край, Воронежская, Кировская, Свердловская, Ленинградская, Новосибирская, Нижегородская, Белгородская области, а также Кубань.

Кроме того, Краснодарский край вошел в список регионов — лидеров по надою молока в расчете на одну корову. В перечне лучших по этому показателю субъектов Минсельхоз также указывает Крым, Санкт-Петербург, Владимирскую, Калужскую, Ленинградскую, Рязанскую, Курскую, Липецкую и Калининградскую области. В этих субъектах с одной коровы в среднем получают более 25 кг молока в сутки, в то время как в среднем по стране этот показатель равен 21,6 кг (на 1,5 кг больше, чем годом ранее).

Михаил Волкодав

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