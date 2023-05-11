Путин пожелал тюменскому губернатору Моору успехов в преддверии выборов

Президент России Владимир Путин положительно оценил работу Александра Моора на посту губернатора Тюменской области. Господин Моор попросил главу государства оценить его работу в преддверие губернаторских выборов, которые пройдут в регионе в сентябре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Оценка вполне удовлетворительная, хорошая. Многое получается. Мы видим это по основным показателям. Надеюсь, что люди это оценят. К людям нам надо идти, конечно: как бы что ни было, нужно все равно выявлять те проблемные зоны, над которыми еще надо работать, — они всегда есть. У вас в целом все получается. Хочу пожелать вам успехов»,— сказал президент господину Моору в завершении их встречи (цитата — пресс-служба Кремля).

Глава региона выразил уверенность, что в сентябре жители Тюменской области проголосуют за того кандидата, которого захотят видеть в губернаторской должности.

Владимир Путин назначил Александра Моора врио губернатора Тюменской области 29 мая 2018 года (на посту главы региона Моор сменил Владимира Якушева). На момент назначения господин Моор состоял в должности сити-менеджера Тюмени. На руководящих постах в городской администрации он работал с 2005 года, до этого — был руководителем в банках «Дипломат», «Белый север», «Ханты-Мансийский банк». В сентябре 2018 года Александр Моор выиграл губернаторские выборы, набрав 65,8% голосов.

Григорий Лейба