ФСБ сообщила об изъятии почти 500 кг латиноамериканского кокаина на российско-белорусской границе

ФСБ заявила, что перехватила почти 500 кг латиноамериканского кокаина, следовавшего в Польшу. По данным ведомства, наркотики были изъяты силовиками на границе России и Белоруссии в Смоленской области. «РИА Новости» со ссылкой на сотрудника ФСБ сообщает, что кокаин собирались перевезти через Польшу в Германию.

«В ходе досмотра большегрузного автомобиля с государственным регистрационным знаком Турецкой Республики сотрудниками ФСБ России обнаружен тайник, в котором были спрятаны 116 упаковок с наркотиками. Также было установлено, что аналогичным маршрутом следует еще один автомобиль с партией кокаина»,— отмечают в Центре общественных связей ФСБ России (цитата по «Интерфаксу»). Во второй остановленной на границе машине было найдено еще 373 упаковки с наркотиками, общий вес изъятых запрещенных веществ составил 492 кг.

В ФСБ также отметили активизацию европейских и латиноамериканских наркокартелей, которые осваивают «российский черный рынок наркотиков» и используют территорию России для транзита кокаина в страны Евросоюза. Так, в марте 2022 года в Россию из Эквадора ввезли партию кокаина массой более 2 т, еще 598 кг обнаружили в декабре в грузе с замороженным мясом из Парагвая.

Кроме того, в апреле текущего года ФСБ сообщала о пресечении попытки использовать территорию России для транзитного перемещения 699 кг латиноамериканского кокаина, оптовая стоимость которого оценивается в 2,5 млрд руб., а розничная — в 6 млрд руб. В рамках операции были задержаны трое иностранцев — граждане Колумбии и один гражданин страны ЕС (государство не называется). Отмечается, что их задержали с поличным, злоумышленникам грозит до 20 лет колонии. Отмечается, что оптовую партию кокаина доставили в Москву и поместили на арендованном на подставное лицо складе в Подмосковье. После партию планировали отправить в одну из стран ЕС, а часть наркотиков планировалось сбыть в России.

Александр Кислов