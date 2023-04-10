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Коммерсантъ FM
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ФСБ сообщила о задержании двух колумбийцев и европейца с 699 кг кокаина

Федеральная служба безопасности сообщила о пресечении попытки использовать территорию России для транзитного перемещения 699 кг латиноамериканского кокаина, оптовая стоимость которого оценивается в 2,5 млрд руб., а розничная — не менее чем в 6 млрд руб.

В рамках операции, как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, были задержаны трое иностранцев — граждане Колумбии и один гражданин страны ЕС (государство не называется). Отмечается, что их задержали с поличным.

По данным спецслужбы, оптовую партию кокаина доставили в Москву и поместили на арендованном на подставное лицо складском помещении в Подмосковье. После партию планировали отправить в одну из стран ЕС, а часть наркотиков планировалось сбыть в России, отметили в ФСБ.

Задержанные арестованы. В их отношении расследуется уголовное дело, но в спецслужбе не уточнили, по каким статьям. Отмечается лишь то, что фигурантам дела грозит до 20 лет лишения свободы.

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