Белгородский губернатор назвал ложью сообщения о призывах к жителям рыть окопы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 10 мая во время прямого эфира во «ВКонтакте» заявил, что сообщения о поиске рабочей силы для рытья окопов и просьба к основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину защитить поселок Красное от обстрелов, — ложные.

В конце эфира, длившегося примерно 18 минут, господин Гладков зачитал сообщение от местного жителя, который рассказал, что ему и знакомым поступали призывы записываться через центр занятости на строительные работы: возводить оборонительные сооружения за 1 тыс. руб. Глава региона назвал такие призывы ложными.

После господин Гладков пересказал в эфире видеообращение жителей поселка Красное, распространенное 9 мая Telegram-каналом «Бедгород». На видео мужчина в окружении четырех человек говорит, что жители села «уже не знают к кому обращаться» и просят господина Пригожина «спасти их»: «У нас уже просто нету сил это все терпеть, нас все просто кинули, мы верим что Пригожин нам сможет помочь».

«Вместе с представителями силовых структур искали этих людей, не смогли (найти. — "Ъ"), — прокомментировал это видео господин Галдков во время эфира.— Опросили местных жителей, никто ни одного человека, который есть на видеообращении, местным жителем никто не признал».

«Информационная атака со стороны нашего противника увеличивается. — после сказал господин Гладков. — Дезинформация, обман, попытки запугать. Попытки сказать, что настолько все плохо, приходите, защитите нас и те, и другие, и третьи, то есть показать недееспособность власти, военных, всех силовых структур — это задача нашего противника. Это никому не удастся… С ложью будем продолжать бороться».

27 апреля во время эфира Вячеслава Гладкова спросили, почему при ежедневных обстрелах в поселках Красное и Ленинский не вводят режим ЧС. «Людям из поселка негде жить, они не могут скитаться по съемному жилью с маленькими детьми. Так больше продолжаться не может. Займитесь уже вопросом с их расселением»,— говорила местная жительница (цитата по местному изданию go31.ru). В ответ на это господин Гладков заверил, что власти следят за ситуацией.

Поселок Красное расположен в 1,5 км от украинской границы. По данным на 2021 года, в нем проживало 113 человек. Последний раз поселок обстреливался вооруженными силами Украины 8 мая. Тогда, как сообщал господин Гладков в своем Telegram-канале, была повреждена хозпостройка в частном домовладении и один автомобиль, пострадавших не было. До этого поселок Красное обстреливался 17, 26 и 28 апреля.

Анастасия Ларина