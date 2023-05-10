Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 10 мая

07:49. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков объявил «еще одну» волну сбора заявок от пострадавшего из-за обстрела бизнеса. По его словам, две волны нужны, чтобы ускорить все процессы: «Повторюсь: максимально быстро дать возможность восстановить утерянные предприятия, утерянный бизнес, а значит — доход, а значит — содержание семей». На 10 мая у Вячеслава Гладкова запланирована встреча с 28 предпринимателями. Им власти обещают выдать около 400 млн рублей на восстановление имущества и предприятий.

07:26. Рано утром 10 мая противовоздушная оборона сбила под Курском украинский беспилотник, рассказал губернатора Роман Старовойт. Обломки аппарата упали в деревне Толмачево. Губернатор уточнил, что никто не пострадал, но есть повреждения газовой трубы и фасада дома: «На месте работают оперативные службы».

07:18. Ночью в селе Ольховатка Новооскольского округа Белгородской области произошел взрыв. «Судя по всему, взорвался вражеский беспилотник», — написал губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, повреждены два жилых дома, библиотека, почта, фельдшерско-акушерский пункт и автомобиль.