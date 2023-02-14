Асфальт приводят в движение

Основные дорожные стройки в Москве будут завершены в 2023 году, пообещал столичный мэр Сергей Собянин. В этом году подойдет к концу десятилетняя программа реконструкции развязок на МКАД, будут открыты для движения Московский скоростной диаметр, Южная рокада, платный северный дублер Кутузовского проспекта. В Подмосковье в этом году запустят движение по всей трассе М-12 до Казани, включая подмосковный участок, обход Октябрьского в составе М-5 и ряд региональных объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Планы по дорожному строительству на 2023 год обнародовал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге. До конца года, рассказал градоначальник, планируется завершить работы и открыть движение по южному участку Московского скоростного диаметра (МСД; включает Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды) — от шоссе Энтузиастов до МКАД недалеко от Варшавского шоссе. Северный участок МСД, напомним, был открыт в сентябре 2022 года. Одновременно с диаметром, рассказал Сергей Собянин, в 2023 году завершится «формирование» Южной рокады. Рокада, напомним, свяжет развязку Рублевского шоссе на МКАД и Капотню — дорога включает существовавшие улицы и новые участки. Большая часть магистрали уже построена или реконструирована, осталось доделать участок от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка в Царицыно и развязку МКАД—улица Верхние Поля.

Еще один объект, строительство которого завершается в этом году,— северный дублер Кутузовского проспекта. Стартовав от «Москва-Сити», он пройдет вдоль Белорусского направления Московской железной дороги до пересечения МКАД с Молодогвардейской улицей, где вольется в платный обход Одинцово. Это первая магистраль в столице, построенная в рамках концессионного соглашения с частным инвестором: проезд по ней будет платным. Концессионером выступает АО «Новая концессионная компания» (входит в группу управляющей компании «Лидер»). Объем инвестиций составляет 68 млрд руб., тарифы за проезд еще не объявлены.

В 2023 году также завершается комплексная программа реконструкции развязок на МКАД, стартовавшая в 2012 году, заявил мэр: более чем за десять лет было обновлено 19 развязок. «В общей сложности — с учетом боковых проездов и переходно-скоростных полос — было построено порядка 167 км дорог»,— рассказал Сергей Собянин. Сейчас продолжаются работы на пересечении с улицей Верхние Поля и на развязке с Липецкой улицей.

После 2023 года столичные власти продолжат дорожное строительство, но оно будет носить уже более локальный характер. Один из объектов — новая дорога Солнцево—Бутово—Варшавское шоссе, фактически южный дублер МКАД. Большая часть трассы уже построена и открыта, осталось спроектировать и достроить отрезок в районе Бутово, власти обещают сделать это до 2026 года. Мэрия также строит дублер Люблинской улицы, первый участок которого власти обещали открыть в 2023 году.

У федеральных дорожников также есть планы на 2023 год в Московском регионе. Один из самых ожидаемых объектов — трасса М-12 Москва—Казань (объект госкомпании «Автодор»). Сейчас открыты три ее участка в Подмосковье и Владимирской области, до конца года строители должны завершить всю трассу (Белый дом вчера выделил на это 30 млрд руб.), включая участок в обход Балашихи и Ногинска, который в районе Некрасовки будет вливаться в МСД. Интересно, что власти позиционируют диаметр, М-12 и М-11 фактически как единую дорогу, которая будет работать в бесшовном режиме, но на данный момент не ясна судьба светофора на пересечении Косинского шоссе и Салтыковской улицы. Для его ликвидации нужно строить развязку, проект планировки территории был готов в ноябре 2022 года, конкурса на строительство мэрия Москвы еще не объявляла. Проблема в том, что светофор будет серьезно тормозить трафик между федеральной М-12 и МСД.

Росавтодор, в свою очередь, достраивает обход поселка Октябрьский в составе трассы М-5 и запустит движение по нему также в 2023 году. Подмосковные дорожники планируют открыть после реконструкции первый участок Октябрьского проспекта в Люберцах (он расширяется вдвое — до восьми полос — со строительством путепровода), трассу от Осташковского шоссе до деревни Ульянково в Мытищах и прямой выезд с Володарского шоссе на дорогу А-105 «Подъезд к аэропорту Домодедово» в Ленинском округе.

Иван Буранов