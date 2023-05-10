КАД у развязки с Мурманским шоссе перекроют до 20 мая

Две полосы движения по петербургской КАД в районе развязки с Мурманским шоссе будут закрыты для движения на восемь дней, сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Ограничения вступят в силу 12 мая.

Дорожные рабочие будут устранять на участке образовавшуюся колейность. На время работ будут недоступны для проезда третья и четвертая полосы, на оставшихся будет ограничена скорость движения до 50 км/час. На месте работ установят сигнальные фонари, водоналивные барьеры и временные дорожные знаки, информацию о перекрытиях выведут на электронное табло. Отмечается, что сроки работ могут быть сдвинуты.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на КАД между Кудрово и Большим Обуховским мостом перекроют две полосы до 21 мая.

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