На КАД между Кудрово и Большим Обуховским мостом перекроют две полосы до 21 мая

На внешнем кольце петербургской КАД между Большим Обуховским мостом мостом и путепроводом в районе Ленинградской улицы в Кудрово до 21 мая перекроют две полосы движения, сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На участке будут ликвидировать колейность.

Для проезда закроют третью и четвертую полосу внешнего кольца, по первой и второй полосам будет введено ограничение скорости до 50 км/ч. Ограничения вступят в силу 10 мая. Работы на объекте будет выполнять ООО «Техносфера Инжиниринг».

«Работы будут производиться на участке внешнего кольца КАД с 56 по 49 километр, в круглосуточном режиме, в две смены. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учетом погодных условий»,— говорится в сообщении.

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