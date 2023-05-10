«Чикаго» выиграл в дорогую лотерею

Один из самых талантливых хоккеистов-юниоров последних десятилетий — канадец Коннор Бедард, еще не успев дебютировать в НХЛ, принес по крайней мере финансовую пользу клубу «Чикаго Блэкхокс». Победа «Чикаго» в драфт-лотерее, благодаря которой он получил право первого выбора на июньском драфте новичков, то есть право выбрать Бедарда, спровоцировала беспрецедентный спрос на билеты на домашние матчи команды-аутсайдера, за сутки заработавшей на этом скачке более $5,2 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На чемпионате мира среди молодежных команд 17-летний форвард сборной Канады Коннор Бедард, признанный лучшим игроком турнира, забил 10 голов и сделал 14 результативных передач

Фото: Minas Panagiotakis / Getty Images На чемпионате мира среди молодежных команд 17-летний форвард сборной Канады Коннор Бедард, признанный лучшим игроком турнира, забил 10 голов и сделал 14 результативных передач

Фото: Minas Panagiotakis / Getty Images

Об аномальном скачке спроса на билеты на домашние матчи «Чикаго Блэкхокс» сообщили Chicago Sun-Times и ESPN. Он возник сразу после состоявшейся в понедельник так называемой драфт-лотереи. Она определяет порядок выбора клубами НХЛ новичков лиги на очередном драфте. Лотерея заменила в 1995 году традиционный и очень простой способ его формирования.

Ранее команды выбирали новичков строго в зависимости от места, занятого в завершившемся регулярном чемпионате.

При этом приоритет имели те, кто финишировал ниже. Такая схема, как считалось, провоцирует клубы, потерявшие шансы пробиться в play-off, играть в концовке чемпионата как можно хуже, чтобы первый выбор на драфте позволил получить потенциально более сильного игрока.

В лотерее, призом в которой является как раз первый выбор, участвуют клубы, не попавшие в play-off (сейчас их 16, ровно половина от общего количества). Но их шансы выиграть не равны. Они тем выше, чем ниже итоговая позиция клуба в сводной таблице чемпионата.

На этот раз повезло «Чикаго», хотя он в таблице занял не последнее, а третье с конца место, пропустив вперед «Анахайм Дакс» и «Колумбус Блю Джекетс». А уже на следующий день после этого события клуб проинформировал, что в течение полутора часов, прошедших вслед за объявлением победителя лотереи, он продал около 500 абонементов на матчи будущего сезона. Это колоссальная цифра. Но еще больше впечатляет другая.

По данным ESPN, за сутки после драфт-лотереи «Чикаго» реализовал билетов на сумму $5,2 млн.

В особенно любопытную эту новость превращает тот факт, что у клуба были довольно серьезные проблемы с посещаемостью. В минувшем регулярном чемпионате средняя аудитория его домашних игр составляла 17 167 человек при вместимости дворца United Center 19 717 зрителей. В этом нет ничего странного. В первой половине прошлого десятилетия «Чикаго» был одним из сильнейших клубов НХЛ. Но после завоевания в 2015 году третьего за шесть лет Кубка Стэнли команда оказалась в долгосрочном кризисе. С тех пор она ни разу не преодолела хотя бы стартовый раунд play-off, а этот сезон был третьим подряд, в котором она не добралась до кубковой стадии. По ходу падения «Чикаго» расстался практически со всеми своими знаменитостями, отдав, например, на излете нынешнего чемпионата «Нью-Йорк Рейнджерс» своего лучшего бомбардира Патрика Кейна.

С чем взрыв связан, объяснить тоже просто. В НХЛ нередко бывают драфты, перед которыми не определить явного лидера среди новичков. Характерный пример — драфт предыдущий, 2022 года. Перед ним в рейтинге Центрального скаутского бюро (департамент НХЛ, оценивающий потенциал юниоров) выше всех котировался канадский форвард Шейн Райт. Однако он был выбран лишь под четвертым номером «Сиэтл Кракен». Первым же стал словацкий нападающий Юрай Слафковский, доставшийся «Монреаль Канадиенс».

Но сейчас ситуация иная, и нет никаких сомнений, кого именно выберет «Чикаго» на церемонии драфта: она состоится в конце июня в Нэшвилле. Это Коннор Бедард, которому 18 лет (возраст, после достижения которого разрешено играть в НХЛ) исполнится лишь в июле.

Про Бедарда давно говорят как про феноменально одаренного форварда, сравнивая его по масштабу с такими выдающимися игроками, как Александр Овечкин, Сидни Кросби и Коннор Макдэвид.

В сборную Канады для участия в молодежном (для игроков в возрасте до 20 лет) чемпионате мира Бедард впервые попал в 2021 году, когда ему было всего 16. А на молодежном мировом первенстве, которое завершилось в январе, он, несмотря на юный даже по меркам этого турнира возраст, уже был лидером выигравшей золото канадской команды. По итогам чемпионата Коннора Бедарда признали его лучшим игроком, а показатели нападающего выглядели фантастическими: в семи матчах он забил десять голов и сделал 14 результативных передач. Причем значительную часть очков Бедард добыл в матчах play-off против сильных соперников, например принеся канадцам победу в овертайме в тяжелом четвертьфинале против словаков.

Алексей Доспехов