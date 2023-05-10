Источник: экс-замглавы Кубани Чагаев пока не получил должность в правительстве Херсонской области

Бывший вице-губернатор Краснодарского края Игорь Чагаев прибыл в Херсонскую область и приступил к работе в местном правительстве пока неофициально. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил источник в администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Пока назначение не состоялось. Игорь Чагаев работает на добровольных началах при правительстве Херсонской области»,— сообщил собеседник.

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», 27 апреля Игорь Чагаев покинул пост вице-губернатора Кубани по вопросам внутренней политики. Официально сообщалось, что увольнение господина Чагаева связано с переходом на другую работу. Источник «Ъ-Кубань» сообщал, что господин Чагаев в ближайшее время «может быть назначен на значимую должность в органы исполнительной власти на новых российских территориях».

Правительство Херсонской области с ноября 2022 года возглавляет экс-мэр Краснодара и бывший замгубернатора Кубани Андрей Алексеенко. На этом посту он сменил Сергея Елисеева, который вернулся в Калининградскую область.

Игорь Чагаев родился в июне 1987 года. Имеет два высших образования: в 2009 году окончил Кубанский государственный аграрный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление», позднее — Кубанский государственный технологический университет. В 2018 году занимал должность главы Лабинского района. Через год возглавил департамент внутренней политики края, а в 2020 году занял пост вице-губернатора Краснодарского края.

Лия Пацан

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