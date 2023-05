Главные новости к утру 9 мая

Россиянин, его жена и сын погибли при обстреле Израилем сектора Газа. В общей сложности были убиты не меньше 12 человек, в том числе командиры «Исламского джихада».

По всей Украине ночью действовала воздушная тревога. В Киеве и Киевской области произошли взрывы. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Лидеры Армении, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Белоруссии прибыли в Москву на празднование Дня Победы. По информации ТАСС, ожидается прибытие президента Туркмении.

В белгородском Шебекино снаряд упал между двумя многоквартирными домами. Никто не пострадал. Из-за участившихся обстрелов приграничных районов в Белгороде решили не проводить праздничные мероприятия 9 мая.

Премьер Румынии Николае Чукэ хочет перенести празднование Дня Победы на 8 мая. Он считает, что сегодня празднование превратилось в «пропагандистский повод» для поддержки действий РФ на Украине.

США могут объявить новый пакет военной помощи Украине на $1,2 млрд 9 мая, сообщили источники Associated Press и Reuters. В него могут войти системы ПВО Hawk, боеприпасы, финансирование спутниковых снимков и обучения.

The Associated Press и The New York Times получили Пулитцеровскую премию за освещение событий на Украине. В числе прочего им присудили награду за материалы о Мариуполе и Буче.