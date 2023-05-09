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Коммерсантъ FM
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Премьер Румынии хочет перенести празднование Дня Победы на 8 мая

Премьер Румынии Николае Чукэ решил перенести празднование Дня Победы с 9-го на 8-е мая. Он считает, что сегодня празднование превратилось в «пропагандистский повод» для поддержки действий РФ на Украине. Румыния в 1941–1944 году принимала участие в войне на стороне нацистского блока, с 1944 года — в составе антигитлеровской коалиции.

«Чтобы отразить подлинный символизм капитуляции нацистской Германии, я инициирую шаги по признанию 8 мая официальной датой празднования в Румынии вместе с нашими трансатлантическими партнерами»,— говорится в заявлении господина Чукэ на сайте румынского правительства.

Премьер Румынии считает, что историческая правда была «искажена», так как игнорируется роль других стран в победе над фашизмом. По его мнению, необходимо напомнить о таких важных моментах войны, «как высадка в Нормандии, освобождение Парижа, Мадрида и Рима, Афин и значительной части Германии, совместные действия союзных американских, британских и французских войск» и подчеркнуть роль сил национального сопротивления. Господин Чукэ считает, что так общество отдаст дань уважения всем румынам, «которые сражались за освобождение родины и Восточной Европы от фашистского ига».

Президент Украины Владимир Зеленский накануне сообщил, что направил в Верховную раду законопроект о праздновании Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 8 мая. Он подписал указ о праздновании 9 мая Дня Европы.

Леонид Уварчев

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