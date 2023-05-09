Россиянин погиб при обстреле Израилем сектора Газа

Гражданин России стал жертвой атаки Израиля по сектору Газа. В общей сложности погибли не меньше девяти человек, сообщил палестинский Минздрав.

Израильская армия ранее сообщила о нанесении ударов по нескольким объектам группировки «Исламский джихад» в секторе Газа. Израиль утверждает, что среди убитых — три высокопоставленных командира этой группировки. Источники Reuters в «Исламском джихаде» подтвердили эти смерти.

Как пишет Politico со ссылкой на очевидцев, в результате атаки разрушены верхний этаж жилого дома в городе Газа и жилой дом в городе Рафах.

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