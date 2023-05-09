США могут объявить новый пакет военной помощи Украине на $1,2 млрд

США планируют 9 мая объявить новый пакет военной помощи Украине, сообщили источники Associated Press и Reuters. По информации агентства, его объем может составить $1,2 млрд.

В пакет войдут системы ПВО Hawk, боеприпасы для средств ПВО, гаубиц, а также для борьбы с беспилотниками. Кроме этого США будут финансировать спутниковые снимки и различные виды обучения. Все будет оплачено по Инициативе по содействию безопасности Украины, которая позволяет администрации Джо Байдена приобретать вооружение у промышленности, а не брать из запасов США.

После того, как о пакете будет объявлено, объем помощи США Украине составит около $37 млрд с начала конфликта с Россией в феврале 2022 года. Решение было принято на фоне ожидающегося контрнаступления Киева.

Как меняется отношение американцев к конфликту на Украине — в материале «Ъ» «Неограниченная передержка».

Леонид Уварчев