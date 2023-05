AP и NYT получили Пулитцеровскую премию за освещение событий на Украине

Пулитцеровскую премию в престижной номинации «За служение обществу» получила команда журналистов агентства The Associated Press (AP) за освещение событий в Мариуполе во время боев российских и украинских войск. Семь фотографов газеты также стали лауреатами в номинации «Новостная фотография» за работу на Украине. Премию за освещение конфликта также получила газета The New York Times (NYT).

Пулитцеровскую премию в номинации «За служение обществу» присудили трем украинским сотрудникам AP — документалисту Мстиславу Чернову, фотографу Евгению Малолетке, продюсеру Василисе Степаненко, а также европейскому корреспонденту Лори Хиннант. Как утверждает само агентство, во время боев в Мариуполе украинские сотрудники AP стали единственными представителями западных СМИ, которые были свидетелями происходившего в городе. Среди прочего они опубликовали репортаж из Мариупольского роддома. По версии Украины, он был обстрелян Россией, Москва называла эти события «срежиссированной провокацией».

В номинации «Новостная фотография» победителями стали фотографы AP Евгений Малолетка, Эмилио Моренатти, Филипе Дана, Родриго Абд, Вадим Гирда, Бернат Арманге и Нариман Эль-Мофти.

NYT получила премию за расследование событий в Буче Киевской области. Украина обвиняла Россию в убийстве гражданских, Москва назвала произошедшее в городе инсценировкой.

The Wall Street Journal стала лауреатом в номинации «Журналистское расследование» за серию материалов об обогащении федеральных чиновников в США за счет инвестиций в компании, которые были связаны с их ведомствами. The Washington Post победила в номинации «Национальные новости» за освещение событий, связанных с законодательством об абортах в США. Лауреатами в других номинациях стали Los Angeles Times и AL.com.

