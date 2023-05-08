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Коммерсантъ FM
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Главные новости к утру 8 мая

Всю ночь на Украине звучала воздушная тревога. Взрывы произошли в Киеве, Одессе, Киевской, Черниговской областях.

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Курган для координации работы по тушению пожаров на Урале. В Курганской области погибли три человека, уничтожено больше 40 строений. Продолжается борьба с природными пожарами в Тюменской и Свердловской областях. Кроме того, крупный пожар произошел в Забайкалье — в регионе ликвидируют возгорание травы на площади 60 тыс. га.

Евросоюз впервые может ввести санкции против китайских компаний за поставки в РФ, узнала Financial Times. Еврокомиссия считает несколько фирм из КНР причастным к отправке в Россию продукции, которая может быть использована для производства вооружения.

Президент РФ Владимир Путин пригласил президента Туркмении Сердара Бердымухамедова на День Победы в Москву, сообщили туркменские правительственные СМИ. Кремль не сообщал о переговорах двух лидеров.

Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Майами «Формулы-1». Вторым пришел его партнер по команде мексиканец Серхио Перес, третьим — испанский пилот Фернандо Алонсо из Aston Martin.

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