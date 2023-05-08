Ферстаппен выиграл Гран-при Майами «Формулы-1»

Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем пятого этапа чемпионата мира по «Формуле-1» — Гран-при Майами. Вторым пришел его партнер по команде мексиканец Серхио Перес, третьим — испанский пилот Фернандо Алонсо из Aston Martin.

Для нидерландца победа стала третьей в нынешнем сезоне. Гонщики Red Bull побеждают в четвертый раз. Ферстаппен находится на первой строчке турнирной таблицы чемпионата (119 очков). Второе и третье место занимают Перес (105) и Алонсо (75).

Ферстаппен — двукратный чемпион мира «Формулы-1» (2021, 2022). Следующий этап чемпионата — Гран-при Эмилии-Романьи (Италия) — состоится с 19 по 21 мая.

Леонид Уварчев