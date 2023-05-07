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Коммерсантъ FM
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При обстреле белгородского села Муром женщина получила серьезные ранения

Белгородский губернатор Вячеслав Глаков сообщил, что село Муром Шебекинского городского округа попало под обстрел вооруженных сил Украины. По его словам, есть пострадавшая — женщина получила серьезные ранения ног.

«Били по центру села»,— заявил губернатор. Он пообещал предоставить дополнительную информацию позже.

В последний раз губернатор сообщал об обстреле села Муром 23 апреля. Утром сегодня, 7 мая, он рассказал об обстреле села Сподарюшино Грайворонского городского округа. По его словам, сильно повреждено одно частное домовладение, а также газопровод и линии электропередачи.

Что происходит на 438-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

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