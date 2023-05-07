Посылки участникам СВО до 10 кг с начала мая доставляются бесплатно

С 1 мая посылки весом до 10 кг участникам военной операции на Украине доставляются бесплатно. Решение принято в предверии Дня Победы 9 мая. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Чернышенко

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Дмитрий Чернышенко

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«В преддверии Дня Победы особенно важно, чтобы военнослужащие ощутили внимание и заботу со стороны друзей и близких. Мы приняли решение и дали соответствующие поручения, чтобы посылки весом до 10 кг для участников СВО доставлялись бесплатно. Эта мера действует с 1 мая 2023 года»,— сказал Дмитрий Чернышенко во время поездки в Запорожскую и Херсонскую области.

По его словам, указания переданы во все почтовые отделения страны, в том числе Херсонской и Запорожской области, ДНР, ЛНР и Крыма. Число посылок до 10 кг, которые может отправить один человек, не ограничено.

Что происходит на 438-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко