Спрос кусается

Медики зафиксировали рост спроса на вакцину от энцефалита. В некоторых регионах он в несколько раз превысил предложение на фоне более ранней активизации клещей. Как правило, в число субъектов, эндемичных по энцефалиту, входят Поволжье, Урал, Сибирь и Дальний Восток, но районы, где распространено это вирусное заболевание, есть и в Центральном федеральном округе. По данным Роспотребнадзора, в этом году от клещевого энцефалита планируется привить 3,48 млн человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проблема с вакциной действительно есть, но этот вопрос будет быстро решен, считает директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов: «Действительно есть гипотеза, что этот дефицит возник в связи с ранним наступлением сезона, ранней активизацией клещей и с тем, что люди бросились делать профилактические прививки. На каком-то этапе препаратов просто не хватило, потому что рассчитывали на одни объемы, а получились другие.

На самом деле эта ситуация временная. Объем производства этих вакцин у нас довольно приличный, все они изготавливаются в России, причем по полному циклу. Там нет какой-то проблемы с импортозависимостью. Поэтому прогнозировать какие-то серьезные перебои не приходится. Думаю, в ближайшие недели эта ситуация должна полностью решиться».

В России вакцины против клещевого энцефалита выпускают НПО «Микроген», входящее в холдинг «Нацимбио», и центр имени Чумакова. Первичный курс вакцинации от клещевого энцефалита состоит из двух прививок, которые делают с промежутком в один месяц. Через две недели после этого человек считается защищенным. Следует, однако, иметь в виду, что прививка не гарантирует защиту от вируса, пояснил главный врач сети клиник «К+31» Борис Чурадзе:

«Вакцинация создает достаточно устойчивый иммунитет к клещевому энцефалиту. Но, как и любая другая, все равно требует последующего соблюдения элементарных мер предосторожности, поскольку наличие поствакцинального иммунитета не гарантирует на 100% отсутствие болезней. Главная роль прививки в том, чтобы предотвратить тяжелые формы заболевания, но в легких формах они протекать могут.

Меры эти особенно важно соблюдать тем, кто проживает в Талдомском и Дмитровском районах, если говорить о Московской области. Они, а также Тверская область эндемичны по клещевому энцефалиту.

Жителям нужно, во-первых, вакцинироваться, во-вторых, элементарно осматривать одежду, открытые участки тела после прогулки. При обнаружении клеща его необходимо удалить, причем вместе с головкой, а затем отправить в лабораторию на специальный анализ, чтобы посмотреть, нет ли у него других заболеваний, поскольку через укус передается не только клещевой энцефалит, но и другие болезни».

В то же время, по данным Роспотребнадзора, в стране выявлены первые в этом сезоне случаи заражения энцефалитом. После укусов клещей, как уточняют в ведомстве, за медпомощью уже обратилось около 22 тыс. человек.

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Андрей Загорский