Из-за обстрела села в Белгородской области поврежден газопровод и ЛЭП

В ночь на 7 мая село Сподарюшино Грайворонского городского округа попало под обстрел со стороны украинских военных, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в результате повреждены газопровод и линии электропередач (ЛЭП).

«Самое главное — пострадавших нет. Сильно повреждено одно частное домовладение: разрушена стена, выбиты окна и посечена крыша»,— написал он в Telegram-канале. На месте работают оперативные и аварийные службы, добавил господин Гладков.

Вчера, 6 мая, под обстрел попал город Шебекино. В результате один человек пострадал. Мужчина получил осколочные ранения грудной клетки и правого плеча, его госпитализировали.

Олеся Павленко