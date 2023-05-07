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Коммерсантъ FM
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Главные новости к утру 7 мая

Крым был атакован больше чем десятью беспилотниками, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, никакие объекты в городе не пострадали.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников считает ожидания мира от контрнаступления переоцененными. По мнению президента Владимира Зеленского, чем больше побед одержит Украина, «тем больше люди будут верить» в нее, «а это значит», что Киев «получит больше помощи».

Глава Чечни Рамзан Кадыров отправил президенту Владимиру Путину письмо с просьбой передислоцировать подразделения «Ахмат» в Артемовск (Бахмут). Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин считает, что его компания выполнила все поставленные задачи в городе.

Пожар в поселке Первомайский в Свердловской области уничтожил два склада на площади 960 кв. м. В них находился порох. Пострадал один пожарный.

Румыния обвинила Россию в «агрессивном поведении» истребителя над Черным морем. Утверждается, что действия российских пилотов вызвали «повышенный уровень турбулентности и привели к серьезным трудностям в управлении польским самолетом».

Девять человек убиты при стрельбе в торговом центре в Техасе. Семь человек госпитализированы.

Украина пригрозила запретить весь импорт из Молдавии. Так Киев отреагировал на планы Кишинева запретить ввоз украинской сельхозпродукции.

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