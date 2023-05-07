Девять человек убиты при стрельбе в торговом центре в Техасе

Мужчина застрелил восемь человек в торговом центре в пригороде Далласа (штат Техас, США) и ранил еще не меньше семерых. Он был убит полицией.

Стрельба произошла в небольшом городе Аллен. Информацию полиции о погибших приводит Associated Press. Ранее власти не сообщали число жертв массовой стрельбы.

Всего было слышно не менее 30 выстрелов. Мужчина начал стрелять после того, как вышел из машины возле торгового центра. Это привело к панике в здании: люди бежали к выходам.

Начальник пожарной охраны Аллена Джонатан Бойд сообщил, что семь человек, в том числе подозреваемый, погибли на месте. Девять пострадавших доставили в больницы. Трое из них были в критическом состоянии, четверо — в стабильном. Подозреваемого убил полицейский, который оказался возле торгового центра.

По оценке The AP/USA Today, массовые убийства происходят в США в 2023 году в среднем около одного раза в неделю. Белый дом сообщил, что президента Джо Байдена проинформировали о нападении.

Об оружейном лобби в США — в публикации «Ъ» «Американская империя зла».

Леонид Уварчев