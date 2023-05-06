Представитель ВОЗ: искоренить коронавирус почти невозможно

Способ передачи коронавируса от животного к человеку и наоборот делает полное уничтожение COVID-19 маловероятным. Об этом заявил исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан. Вчера, 5 мая, ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19.

«Практически невозможно полностью искоренить COVID-19, но мы можем положить конец чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, которые он создает»,— заявил на брифинге господин Райан (цитата по «РИА Новости»).

«Битва еще не окончена. У нас все еще есть слабости, и те слабости, которые еще есть в нашей системе, будут обнаружены этим вирусом или другим вирусом. И это необходимо исправить»,— комментировал вчера представитель ВОЗ ситуацию с коронавирусом. «В большинстве случаев пандемии действительно заканчиваются, когда начинается следующая пандемия»,— сказал Майк Райан (цитата по агентству Reuters).

Вспышка заболеваемости коронавирусом впервые была зафиксирована в Китае в декабре 2019 года. В январе 2020 года ВОЗ объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией, в марте — пандемией.

С 2020 года от COVID-19 официально погибло около 7 млн человек, но реальные цифры намного выше, речь идет как минимум о 20 млн погибших, заявил 5 мая глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Мария Федотова