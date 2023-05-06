Власти Крыма сообщили о работе систем ПВО на севере полуострова

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что на севере полуострова сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Ранее крымские Telegram-каналы сообщили о звуках взрывов в городе Джанкой.

«На севере Крыма сработала система ПВО. Жертв и разрушений нет»,— сообщил господин Крючков в своем Telegram-канале.

По данным крымских Telegram-каналов, система ПВО сработала в городе Джанкой. Местные жители выкладывали видео звуков мощных взрывов в городе и предполагали, что речь идет о возможной попытке атаки населенного пункта с помощью беспилотников.

Александр Кислов