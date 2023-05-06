Главные новости к утру 6 мая

Проект постановления правительства о едином реестре воинского учета снова размещен на официальном портале публикации проектов. Минцифры объяснило его исчезновение техническим сбоем. О реестре

Эвакуация сотрудников Запорожской АЭС пока не планируется. Об эвакуации из Энергодара, где находится станция, и других населенных пунктов области было объявлено накануне.

Российские рекламные, маркетинговые ассоциации и объединение профильных юристов просят депутатов смягчить ответственность за нарушение правил маркировки интернет-рекламы. Они также хотят, чтобы готовящееся введение санкций было отложено минимум до 2024 года. Подробнее

США готовят ускоренную отправку оружия Тайваню на $500 млн по украинской схеме, сообщили источники Bloomberg.

Минздрав рассматривает новые меры по борьбе с распространением крепкого алкоголя в России. Среди них — запрет на продажу с 20:00 до 11:00, увеличение возраста продажи до 21 года и другие.

Берлин отменил запрет на украинский флаг на 9 Мая, но оставил ограничение для российской и советской символики. Изначально запрет был введен и для Украины, но его отменили через суд.

Российский теннисист Аслан Карацев проиграл Яну-Леннарду Штруффу из Германии в 1/2 финала Madrid Open. Матч завершился со счетом 4:6, 6:3, 6:4 в пользу немца.