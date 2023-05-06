Сардана Авксентьева вернулась к корням

Замруководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева возглавит список партии на сентябрьских выборах в Государственное собрание Якутии. После победы она откажется от мандата в пользу «молодых и свежих», то есть выступит в классической роли предвыборного «паровоза». С таким лидером списка «Новые люди» рассчитывают на вторую по величине депутатскую фракцию в Госсовете. Эксперты настроены более скептично: партии не хватает других узнаваемых кандидатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сардана Авксентьева

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Сардана Авксентьева

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

О намерении принять участие в региональной избирательной кампании «Новых людей» Сардана Авксентьева рассказала в четверг в эфире телеканала «Россия 24»: «…поскольку Якутия для меня — родной регион, безусловно, я этому уделяю особое внимание, нашей партией принято решение, что я возглавлю партийный список в Госсобрание — Ил Тумэн».

Политик призналась, что выступит в роли «паровоза» — статусного кандидата, который помогает партии с агитацией, но после выборов отказывается от мандата в пользу следующего по списку. Так часто делают единороссы, используя действующих губернаторов. На выборах в Госсобрание пять лет назад первым номером «Единой России» (ЕР) как раз шел врио главы Якутии Айсен Николаев. По сведениям “Ъ”, он может возглавить список ЕР и в этом году.

«Это (выдвижение.— “Ъ”) делается для того, чтобы исполнить в полной мере законодательство об агитации. Там есть определенные препоны: кто может участвовать непосредственно в агитации,— объяснила Сардана Авксеньтьева.— Чтобы я смогла пройти вместе с нашими кандидатами весь предвыборный период, поддержать их. Там очень много молодых, свежих лиц, людей с новыми взглядами».

Секретарь якутского отделения «Новых людей», предприниматель Василий Николаев заявил “Ъ”, что партия выдвинет кандидатов во всех одномандатных округах республики, а также сформирует партийный список из 50–70 человек. Госсобрание, напомним, состоит из 35 «одномандатников» и 35 «списочников». «Это первые выборы, когда наша партия идет избираться в Ил Тумэн, и вообще первые выборы такого масштаба, где мы принимаем участие»,— сказал господин Николаев, добавив, что партия «прагматично» рассчитывает на 6–12 мест из 70. Это заявка на вторую по величине фракцию в парламенте Якутии. Сейчас там 47 депутатов ЕР, 10 — КПРФ, 9 — «Справедливой России — За правду», 4 — ЛДПР. При этом господин Николаев затруднился назвать всю головную тройку будущего списка: «Вторым номером, скорее всего, пойду я. Третий кандидат пока не определен».

Якутские политики оценивают шансы думских новичков под началом Сарданы Авксентьевой на успех по-разному. Ее бывший соратник и экс-депутат Госсовета Владимир Федоров считает, что список «Новых людей» сможет преодолеть пятипроцентный барьер, однако прогнозировать точное количество мандатов не берется. Источник в республиканском исполкоме ЕР утверждает, что партия власти не боится госпожи Авксентьевой: якутяне могут вспомнить, что она «променяла» работу мэром на жизнь в Москве в качестве депутата Госдумы: «Ей ничего не светит».

Напомним, что в 2018 году на выборах мэра Якутска госпожа Авксентьева «подменила» снятого судом Владимира Федорова и на протестной волне выиграла голосование, а впоследствии снискала славу «народного» градоначальника. Однако в 2020 году она ушла в отставку по состоянию здоровья, но в сентябре 2021 года избралась в Госдуму, став вторым номером в федеральном списке «Новых людей» (сразу после председателя партии Алексея Нечаева).

Впрочем, тогда «Новые люди» получили в Якутии один из лучших результатов по стране: за них проголосовало 9,9% избирателей региона (по всей стране партия набрала 5,3%). Больше было только в Бурятии (11,2%) и Калмыкии (12,2%). Интересно, что другой хедлайнер «Новых людей», экс-кавээнщик, а ныне депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев возглавлять список партии у себя на родине, по данным “Ъ”, не собирается.

«Новые люди» пока не говорят, будут ли выдвигать своего кандидата на губернаторские выборы, которые также пройдут в сентябре. По словам Василия Николаева, если кандидат и будет, то точно не он. Сардана Авксентьева и пресс-служба партии отказались комментировать “Ъ” эту тему. Действующий глава единоросс Айсен Николаев уже заявил о планах переизбраться на второй срок.

Заведующая кафедрой истории, обществознания и политологии Северо-Восточного федерального университета имени Аммосова Ольга Парфенова считает, что повышенное внимание к Сардане Авксентьевой существует на федеральном уровне, однако жители Якутии «лучше знают как сильные, так и слабые ее стороны». Она сомневается, что политик сможет дать партии больше одного-двух мандатов: «Ведь кроме нее самой тут практически никого не знают, даже самого Василия Николаева»,— говорит эксперт.

Других узнаваемых людей у партии в Якутии нет, поэтому выдвижение Сарданы Авксентьевой в качестве «паровоза» было ожидаемым, считает политолог Ростислав Туровский. Он уверен, что «Новые люди» наберут на выборах более 5% и получат какое-то количество мандатов в региональном парламенте, но затрудняется прогнозировать их точное число. Оно будет зависеть от выступления в округах, где пока сложно оценить, «насколько сильна и велика команда кандидатов», говорит эксперт. Впрочем, потенциальные шансы на значительную фракцию у «Новых людей» есть, считает господин Туровский: «Отчасти это связано с тем, что рейтинг ЕР в республике не самый высокий и кто-то должен забрать часть единороссовского электората».

Андрей Прах; Николай Борисов, Якутск