Гостевые дома расселят по номерам

Новый вариант регулирования работы гостевых домов может вывести из тени подобные объекты, занимающие до 10% рынка средств размещения. Законопроект, который дорабатывает Минэкономики, может дополниться нормой об обязательном присвоении гостевым домам уникальных номеров для использования при бронировании, а также минимальным набором требований к объектам. Отсутствие стандартов качества в настоящее время привело к ситуации, когда туроператоры избегают работать с гостевыми домами, на которые, например, в Краснодарском крае и Калининградской области приходится до 13% туристического спроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Меры регулирования, сформулированные в законопроекте о туристическом жилье, приняты во внимание при разработке законопроекта по регулированию работы гостевых домов. Об этом говорится в ответе Минэкономики на обращение члена общественного совета туристического нацпроекта Алексея Кожевникова и сопредседателя Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья Натальи Петровской. Копия ответа есть у “Ъ”. В министерстве не уточнили перечень мер, отметив, что законопроект будет размещен для обсуждения после доработки.

Законопроект о туристическом жилье предусматривал присвоение сдающимся в краткосрочную аренду объектам уникальных номеров, которые должны указываться на сервисах бронирования. Документ был внесен в Госдуму в 2019 году, но его принятие отложили. Алексей Кожевников пояснил “Ъ”, что Минэкономики, вероятно, планирует включить норму о присвоении уникальных номеров в законопроект о гостевых домах. Наталья Петровская добавляет, что планируется также разработать подзаконный акт с минимальным набором требований к гостевым домам. Именно последний момент гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин считает важным для туристов, указывая, что сейчас никакой контроль за гостевыми домами не предусмотрен, из-за чего туроператоры избегают работать с такими объектами.

Законопроект о гостевых домах в России активно обсуждается с апреля 2021 года. Соответствующие предложения тогда поручил подготовить премьер Михаил Мишустин. Многие из подобных объектов оказались вне правового поля с 1 октября 2019 года, когда в силу вступили поправки к Жилищному кодексу, ограничивающие оказание услуг в жилых помещениях. С тех пор обсуждалось несколько вариантов законопроекта, но однозначной поддержки на рынке они не получили. Последний вариант в марте рассматривался рабочей группой при правительственной комиссии по туризму, где эксперты и участники рынка снова высказали замечания. Копия протокола также есть у “Ъ”.

Наталья Петровская говорит, что до 2019 года гостевые дома делились на «теневые» объекты и те, которые регистрируются как гостиницы, находясь в индивидуальных жилых домах. Но сейчас второй путь для предпринимателей закрыт. По словам эксперта, остается только заключать со всеми гостями договоры найма. Сами гости не могут быть уверены, что комнату им сдает собственник, добавляет она. Внедрение уникальных номеров, по мнению госпожи Петровской, решит проблему и приведет к регистрации всех предпринимателей, которые будут нести ответственность за услуги, соблюдать нормы санитарного, налогового законодательства и т. д.

По оценкам исполнительного директора Bronevik.com Марины Гончаренко, на гостевые дома сейчас приходится 8% от всех зарегистрированных на платформе объектов. В этом формате работает более трети подключившихся к сервису в апреле средств размещения, но для сегмента характерна высокая ротация. «Объекты постоянно открываются и закрываются в зависимости от сезона»,— замечает она. По данным Bronevik.com, в апреле 2023 года на гостевые дома пришлось 6% от всех забронированных пользователями ночей, в аналогичный период прошлого года — 4%. Как отмечает госпожа Гончаренко, большую долю — около 13% — формат занимает в структуре спроса в Краснодарском крае, Калининграде, Северной Осетии, Карелии и на Алтае.

Алексей Кожевников считает, что утверждение практики присвоения уникальных номеров гостевым домам позволит в будущем распространить норму и на краткосрочную аренду. Сдающиеся так объекты также частично оказались в серой зоне после принятия поправок к Жилищному кодексу. Недавно идею присваивать тем уникальные идентификационные номера поддержала рабочая группа Федеральной антимонопольной службы (см. “Ъ” от 18 апреля).

Александра Мерцалова