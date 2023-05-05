Проверку вспышки птичьего гриппа проводят в Глазове из-за погибших на Южном озере чаек

Ветеринарная служба отобрала патологический материала нескольких умерших чаек, обнаруженных на Южном озере в Глазове. Устанавливается вероятность вспышки птичьего гриппа. Как сообщил глава города Сергей Коновалов во «ВКонтакте», жителям стоит воздержаться от прогулок рядом с озером и кормления птиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ

Результаты экспертизы из лаборатории поступят через 20 часов. После получения анализов будет собран городской штаб, который определит последующие действия.

«Почему с высокой долей вероятности подозреваем птичий грипп? В Кировской области подтвердился высокопатогеннный грипп птиц у павших чаек на территории Немского, Зуевского и Фаленского районов»»,— рассказал господин Коновалов.

