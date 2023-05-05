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Коммерсантъ FM
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Наркотики привлекли рэкетиров

Банду похитителей людей осудили в Иркутске

Иркутские силовики отчитались о вынесенном судебном наказании для членов так называемой банды Филимонова, обвиненных в похищении восьми человек для последующего вымогательства у них денег. Шесть участников группировки в результате получили сроки лишения свободы — от 9 лет 6 месяцев до 15 лет 6 месяцев. Большинство из осужденных признали свою вину в этих преступлениях, не согласившись лишь с одной, наиболее тяжкой ст. 209 УК РФ (создание банды и участие в ней). Любопытным, но не афишируемым нюансом является тот факт, что все пострадавшие от их действий выбирались не случайно. Жертв объединяла, по словам осужденных, принадлежность к распространению наркотиков.

Иркутский областной суд с участием присяжных заседателей вынес приговор в отношении шести местных жителей. Как сообщила пресс-служба региональной прокуратуры, в зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1–2 ст. 209 УК РФ (создание, руководство и участие в банде), ч. 2–3 ст. 126 УК РФ (похищение человека), ст. 163 УК РФ (вымогательство), ст. 162 УК РФ (разбой), ст.  222–223 УК РФ (незаконные оборот, изготовление и переделка огнестрельного оружия).

«Судом установлено, что в 2019 году один из подсудимых создал банду, в которую вовлек шестерых своих знакомых и одну девушку. С января по июнь 2019 года члены банды, в том числе под видом сотрудников правоохранительных органов, вывозили потерпевших в безлюдные места и вымогали у них крупные суммы денег, избивая и угрожая оружием. Опасаясь расправы, потерпевшие передавали им денежные средства и свои автомобили. От действий преступников пострадало восемь человек»,— уточняется в сообщении ведомства.

Деятельность группировки пресечена сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по Иркутской области, уголовное дело расследовано следователями регионального управления СКР.

Источник «Ъ» в правоохранительных органах сообщил, что лидером банды был местный житель Роман Филимонов.

«В мае 2019 года бандиты, находясь в микрорайоне Юбилейный города Иркутска, блокировали автомобиль "Тойота Королла". Один из осужденных, угрожая водителю пистолетом, выстрелил в воздух и пересадил потерпевшего в свой автомобиль. Бандиты избивали хозяина автомобиля около суток, требуя за освобождение 2 млн руб. После того как родственники потерпевшего передали злоумышленникам часть денежных средств, пообещав передать остаток позже, мужчину отпустили»,— приводит пример одного из эпизодов пресс-служба УФСБ.

«В марте 2019 года в Ленинском районе Иркутска подсудимые похитили мужчину, а затем вывезли его на пустырь в микрорайон Березовый. Молодые люди нанесли ему удары по телу деревянным предметом и произвели в него выстрел из травматического оружия. Потерпевшему удалось вырваться от нападавших и скрыться»,— добавила пресс-служба регионального управления СКР.

Доказанный ущерб составил 1,4 млн руб. Материалы уголовного дела насчитывали 62 тома, в ходе следствия допрошены более 200 человек.

У членов группировки в ходе задержания были изъяты несколько пистолетов и обрезов. Дело в суде рассматривалось с октября 2021 года.

В ходе рассмотрения дела члены группировки, за исключением ее лидера, признали свою вину в предъявленных им обвинениях. При этом все без исключения не согласились с причастностью к совершению преступления, предусмотренного ст. 209 УК РФ (создание банды и участие в ней).

Решением суда лидеру группировки назначено наказание 15 лет и 6 месяцев лишения свободы, остальным участникам — наказания на сроки от 9 лет 6 месяцев до 13 лет. Приговор не вступил в законную силу. По двум участникам группировки, пошедшим на сделку со следствием и заключившим досудебное соглашение, уголовные дела были выделены в отдельное производство и рассмотрены судом в августе 2022 года. Они получили 7 лет и 6 месяцев и 8 лет лишения свободы.

В ходе вынесения приговора подсудимые вели себя достаточно спокойно, лишь по окончании оглашения один из них произнес: «Это не суд, а бандитская разборка».

Примечателен в этой связи факт, который силовые структуры не афишируют. По словам осужденных, жертвы похищений и вымогательств имеют отношение к наркоторговле, они выбирались именно по этому критерию.

Одна из адвокатов осужденных Ольга Беляева сообщила «Ъ», что приговор обязательно будет обжаловаться в вышестоящей инстанции. «В деле достаточно нестыковок. Есть вопросы к качеству проведенного следствия»,— заметила она, не вдаваясь в подробности.

Любопытно также, что за неполные два года в Иркутске это второй судебный процесс в отношении самозваных борцов с наркопреступностью. Ранее, в ноябре 2021 года, был вынесен приговор так называемой банде Алиева. Семь ее участников также обвинялись в похищении людей и вымогательствах и получили наказание от 4 лет и 6 месяцев до 13 лет лишения свободы.

Влад Никифоров, Иркутск

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