Глава СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о строительстве намыва в Петербурге

Председатель следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о строительстве намыва на Васильевском острове. До этого на его имя поступило обращение по поводу многочисленных нарушений со стороны ПАО «Группа ЛСР», сообщили 4 мая в информационном центре СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительство жилых домов на намывных территориях Васильевского острова

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Строительство жилых домов на намывных территориях Васильевского острова

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как отмечается в сообщении, ранее ГСУ СК по Петербургу неоднократно отказывали в возбуждении уголовного дела о намывных территориях после проведения проверок. В этот раз дело возбуждается для проверки «следственным путем всех озвученных доводов» из обращений граждан.

Главное управление ведомства должно будет провести расследование и представить доклады о его промежуточных и окончательных результатах господину Бастрыкину.

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