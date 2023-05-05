СКР возбудил первое уголовное дело в отношении петербургских руферов-экскурсоводов

В Санкт-Петербурге завели уголовное дело на руферов, которые проводили нелегальные экскурсии по крышам в историческом центра города. Как стало известно «Ъ», организаторам вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). На данный момент это первое уголовное дело о гидах-руферах в Петербурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виды Петербурга с крыш домов

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Виды Петербурга с крыш домов

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Ранее полиция в течение недели провела серию проверочных мероприятий по объявлениям о таких прогулках. В итоге около 20 руферов привлечены к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и специального разрешения (ст. 14.1КоАП РФ).

Как пояснили «Ъ» в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, после майских рейдов материалы были переданы в СКР, который нашел в деятельности организаторов уголовный состав.

Средняя стоимость такой прогулки варьировалась от 500 до 1 тыс. руб. В целях конспирации оплата, как правило, переводилась через онлайн-банк на счет экскурсовода. Ни одна из экскурсий не была обеспечена мерами безопасности в связи с нахождением на крыше, отметили в полиции.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург