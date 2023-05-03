Против гидов-руферов в Петербурге составили около 20 протоколов

Полиция Санкт-Петербурга возбудила около 20 административных протоколов в отношении гидов-руферов. В течение недели правоохранители принимали участие в экскурсиях по крышам в центре города, сообщили 3 мая в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Экскурсовод получал протокол о предпринимательской деятельности без государственной регистрации или спецразрешения уже на крыше. Средняя стоимость такой прогулки составляла от 500 до 1000 руб. Оплата, как правило, переводилась через онлайн-банк на счет экскурсовода.

Чаще всего погулять предлагали по крышам Невского и Лиговского проспектов, улицы Рубинштейна.

«Помимо экономических нарушений нелегальный бизнес несет реальную угрозу жизни и здоровью людей, которые покупают такие экскурсии. Ни одна из них не была обеспечена необходимыми мерами безопасности в связи с нахождением на крыше здания. Это дает полиции основания полагать, что деятельность таких экскурсоводов подпадает под статью 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). В связи с этим материалы полицейской проверки направлены в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела»,— отметили в пресс-службе ведомства.

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