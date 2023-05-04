Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 4 мая

10:56. Правительство Воронежской области после официального сообщения о сбитом БПЛА напомнило жителям региона о недопустимости выкладывания в интернет записей работы военных, фотографий объектов инфраструктуры, предприятий или военных объектов.

10:50. Курский вице-премьер Константин Поляков и руководитель Корпорации развития региона Владимир Лукин посетили Первомайский район Донецкой народной республики, которому Курская область оказывает шефскую помощь. Там они обсудили строительство завода по производству кирпича в районе Мариуполя. Также речь шла о газификации пяти школ в районе.

9:56. Председатель липецкого облсовета Дмитрий Аверов посетил расположение воинской части в Белгородской области и передал липецким военнослужащим гуманитарную помощь более чем на 1,5 млн руб. Груз был сформирован при поддержке липецкого губернатора, облсовета и «Единой России».

8:42. Рано утром 4 мая в небе над Воронежской областью был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. «Жертв и разрушений нет. Жизни и здоровью жителей региона ничто не угрожает. Ситуация на моем личном контроле»,— следует из сообщения.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину 3 мая