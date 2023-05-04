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Коммерсантъ FM
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Frank Media: власти обязали продавцов локализованных ОФЗ платить сбор 20% с каждой сделки

Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций обязала держателей локализованных в России ценных бумаг уплачивать с каждой продажи сбор в федеральный бюджет; размер сбора составит 20% номинальной стоимости российских ценных бумаг. Об этом сообщает Frank Media со ссылкой на неназванных инвестбанкира и федерального чиновника.

Локализованные ценные бумаги — это акции, облигации российских компаний, а также ОФЗ и паи, которые до начала военной операции РФ на Украине принадлежали иностранным лицам, а в 2022 году в «особом порядке» были переданы российским резидентам.

«Изначально желание Минфина и ЦБ состояло в том, чтобы помочь тем, кто застрял в иностранных депозитариях, но совокупность разных законов дала возможность арбитража по сделкам, где продающей стороной выступали третьи лица со стороны недружественных нерезидентов, этим воспользовались те, кто хотел заработать на арбитраже и дисконте. Логика состоит в том, что мы не хотим дестабилизации рынка, и уж если государство создало арбитраж, то оно должно поучаствовать в распределении прибыли при его закрытии»,— сказал изданию чиновник, объясняя решение властей. Он уточнил, что каждая сделка по продаже локализованных ценных бумаг будет по-прежнему согласовываться подкомиссией.

Правительство в марте 2022 года утвердило правила сделок российских компаний с гражданами и компаниями из недружественных стран. Все они должны быть согласованы профильной правительственной комиссией, куда участники каждой сделки должны представить все данные о ее целях, предмете и существенных условиях.

В июле 2022 года правительство приняло закон №319-ФЗ, который разрешил инвесторам принудительно переводить учет бумаг отечественных эмитентов со счетов депо иностранных держателей в российскую инфраструктуру, если зарубежный депозитарий препятствует проведению операций с такими бумагами.

В августе 2022 года Центробанк запретил депозитариям и регистраторам операций с ценными бумагами принудительно их локализовывать, если они куплены позже 1 марта 2022 года. 23 марта текущего года государство еще сильнее ужесточило правила в отношении сделок с локализованными бумагами — теперь даже для последующих продаж или передачи таких ценных бумаг потребуется разрешение правительственной комиссии.

Эрдни Кагалтынов

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