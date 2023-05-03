Разбойники заказали анимацию

В Краснодарском крае задержаны трое подозреваемых в убийстве Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко, которые пропали на трассе М4 «Дон» в ночь с 28 на 29 апреля. Следствие полагает, что преступники напали на водителя и пассажирку сломавшейся машины Hyundai, чтобы забрать у них деньги. Потерпевших убили, а автомобиль сожгли. Предполагаемый главарь преступной группы Демьян Кеворкьян ранее уже был неоднократно осужден за грабеж, разбои и бандитизм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подозреваемые в убийстве на месте преступления

Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю Подозреваемые в убийстве на месте преступления

Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

Пропавшие в Краснодарском крае Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко, которые занимались организацией мероприятий, стали жертвами преступников. Их убили и забрали с их банковских карт 180 тыс. руб., сообщило региональное следственное управление Следственного комитета России (СКР). Тело Кирилла Чубко преступники закопали в лесу. Где находится тело Татьяны Мостыко, следствию пока неизвестно. По подозрению в совершении двойного убийства задержаны трое жителей Краснодарского края.

Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко жили в городе Усть-Лабинске и выезжали для проведения мероприятий в разные районы Краснодарского края. 28 апреля аниматоры на автомобиле Hyundai возвращались с очередного мероприятия в станице Крыловской, около 21:30 Кирилл Чубко позвонил жене и сказал, что у автомобиля пробило покрышку. В этот момент автомобиль находился на трассе М4 «Дон» в районе станицы Березанской. По словам мужчины, незнакомые парни, ехавшие мимо, взялись ему помочь. После этого телефон Кирилла Чубко отключился, а рано утром его жене удалось дозвониться Татьяне Мостыко, но та отвечала односложными фразами и вскоре тоже выключила телефон.

В течение ночи жене Кирилла Чубко поступали сообщения о том, что с банковской карты, привязанной к ее телефону, снимаются наличные. Утром 29 апреля родственники аниматоров сообщили в правоохранительные органы об исчезновении Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко, начались поиски пропавших, в которых приняли участие волонтеры отряда «ЛизаАлерт» и местные жители. Сгоревший автомобиль Hyundai был найден в лесополосе 1 мая, а затем следствие сообщило о задержании подозреваемых. По данным СКР, трое мужчин заметили на обочине дороги иномарку и решили напасть на водителя и пассажирку. Отобрав у них деньги и банковские карты, злоумышленники убили Кирилла Чубко и Татьяну Мостыко, а машину сожгли.

Фамилии задержанных СКР не сообщает.

По данным источников «Ъ», главарем бандитов является Демьян Кеворкьян, ранее неоднократно судимый, в том числе за насильственные преступления.

В 2010 году господин Кеворкьян был приговорен к двум годам ограничения свободы за грабеж, в 2011-м — к двум годам колонии-поселения за причинение тяжкого вреда здоровью в результате ДТП. В 2016 году Краснодарский краевой суд признал Демьяна Кеворкьяна виновным в создании банды и ее руководстве, незаконном обороте оружия, совершении двух разбойных нападений, угоне и вымогательстве. Одно из разбойных нападений Демьян Кеворкьян и его сообщники совершили в 2014 году на проселочной дороге, заманив потерпевших в безлюдное место и убив одного из них. Приговором суда Кеворкьяну было назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы.

Анна Перова, Краснодар