Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Разбойники заказали анимацию

Пропавшие на Кубани мужчина и женщина были ограблены и убиты

В Краснодарском крае задержаны трое подозреваемых в убийстве Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко, которые пропали на трассе М4 «Дон» в ночь с 28 на 29 апреля. Следствие полагает, что преступники напали на водителя и пассажирку сломавшейся машины Hyundai, чтобы забрать у них деньги. Потерпевших убили, а автомобиль сожгли. Предполагаемый главарь преступной группы Демьян Кеворкьян ранее уже был неоднократно осужден за грабеж, разбои и бандитизм.

Подозреваемые в убийстве на месте преступления

Подозреваемые в убийстве на месте преступления

Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

Подозреваемые в убийстве на месте преступления

Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

Пропавшие в Краснодарском крае Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко, которые занимались организацией мероприятий, стали жертвами преступников. Их убили и забрали с их банковских карт 180 тыс. руб., сообщило региональное следственное управление Следственного комитета России (СКР). Тело Кирилла Чубко преступники закопали в лесу. Где находится тело Татьяны Мостыко, следствию пока неизвестно. По подозрению в совершении двойного убийства задержаны трое жителей Краснодарского края.

Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко жили в городе Усть-Лабинске и выезжали для проведения мероприятий в разные районы Краснодарского края. 28 апреля аниматоры на автомобиле Hyundai возвращались с очередного мероприятия в станице Крыловской, около 21:30 Кирилл Чубко позвонил жене и сказал, что у автомобиля пробило покрышку. В этот момент автомобиль находился на трассе М4 «Дон» в районе станицы Березанской. По словам мужчины, незнакомые парни, ехавшие мимо, взялись ему помочь. После этого телефон Кирилла Чубко отключился, а рано утром его жене удалось дозвониться Татьяне Мостыко, но та отвечала односложными фразами и вскоре тоже выключила телефон.

В течение ночи жене Кирилла Чубко поступали сообщения о том, что с банковской карты, привязанной к ее телефону, снимаются наличные. Утром 29 апреля родственники аниматоров сообщили в правоохранительные органы об исчезновении Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко, начались поиски пропавших, в которых приняли участие волонтеры отряда «ЛизаАлерт» и местные жители. Сгоревший автомобиль Hyundai был найден в лесополосе 1 мая, а затем следствие сообщило о задержании подозреваемых. По данным СКР, трое мужчин заметили на обочине дороги иномарку и решили напасть на водителя и пассажирку. Отобрав у них деньги и банковские карты, злоумышленники убили Кирилла Чубко и Татьяну Мостыко, а машину сожгли.

Фамилии задержанных СКР не сообщает.

По данным источников «Ъ», главарем бандитов является Демьян Кеворкьян, ранее неоднократно судимый, в том числе за насильственные преступления.

В 2010 году господин Кеворкьян был приговорен к двум годам ограничения свободы за грабеж, в 2011-м — к двум годам колонии-поселения за причинение тяжкого вреда здоровью в результате ДТП. В 2016 году Краснодарский краевой суд признал Демьяна Кеворкьяна виновным в создании банды и ее руководстве, незаконном обороте оружия, совершении двух разбойных нападений, угоне и вымогательстве. Одно из разбойных нападений Демьян Кеворкьян и его сообщники совершили в 2014 году на проселочной дороге, заманив потерпевших в безлюдное место и убив одного из них. Приговором суда Кеворкьяну было назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы.

Анна Перова, Краснодар

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...