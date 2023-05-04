ФРС США повысила ключевую ставку третий раз за год

3 мая комитет по открытым рынкам ФРС США ожидаемо повысил ключевую ставку на 0,25 п. п., до диапазона 5–5,25%. Это максимальное значение с 2006 года. С начала 2023 года прирост показателя составил 75 п. п.: в марте и феврале ставку дважды повысили на 25 п. п. Это повышение может стать последним в текущем цикле ужесточения монетарной политики — в своем заявлении регулятор отказался от прежнего сигнала о необходимости дальнейшего повышения ставки.

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Подробнее о решении ФРС США читайте в материале Ъ «ФРС пощупала потолок».