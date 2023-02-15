Погорел на бане

Евгений Мясников был задержан сотрудниками ФСБ в апреле 2022 года. Экс-депутат муниципалитета Ярославля и бывший глава муниципальных бань обвиняется в двух эпизодах получения взяток в 1,5 и 2 млн руб., злоупотреблении должностными полномочиями и в даче взятки председателю комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) мэрии Ярославля Валерии Мусатовой. Свою вину господин Мясников полностью признает, он заключил досудебное соглашение, что означает рассмотрение его уголовного дела судом в особом порядке и снижение в два раза санкции вменяемых ему статей УК. 15 февраля в Дзержинском районном суде состоялось первое заседание по делу. В прокуратуре Ярославской области заявили, что подсудимый соблюдал условия досудебного соглашения. Адвокат Евгения Мясникова надеется на «мудрое решение судьи» при вынесении приговора, который точно будет обвинительным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Евгений Мясников стал депутатом муниципалитета Ярославля в 2013 году и находился на этом посту в течение двух созывов до своего ареста. Вскоре после избрания он начал работать в муниципальных предприятиях. Сначала возглавил ОАО «Возрождение», а в 2017 году — АО «Волна».

События первого эпизода уголовного дела относится к 2020 году и касаются бани №1, расположенной во 2-м Норском переулке в Ярославле. Собственником бани являлось АО «Волна», принадлежащее КУМИ мэрии Ярославля. Арендатором бани №1 выступало ООО «Премиум», два руководителя которого в мае 2020 года, по версии следствия, «вступили в преступный сговор». Они хотели получить баню и землю под ней в собственность, оформив договор купли-продажи по цене ниже рыночной.

Следствие считает, что арендаторы бани №1 предложили взятку в два млн руб. директору «Волны» Евгению Мясникову через посредника Армине Петросян, с которой у депутата были «доверительные отношения».

Сейчас уголовное дело госпожи Петросян по обвинению в посредничестве во взяточничестве поступило для рассмотрения в Дзержинский районный суд. Причем своих денег у арендаторов бани не было, они нашли третьего компаньона, который выделил два млн руб.

28 сентября 2020 года договор купли-продажи бани №1 был подписан. В этот же день посредница получила деньги у предпринимателей и передала их Мясникову. «Мясников, находясь в автомобиле марки "Тойота" модели "Лендкрузер", получил от Петросян, действующей в качестве посредника, взятку в виде денег в размере 2 млн руб.»,— описывает момент получения денег государственный обвинитель Елена Смирнова.

Как отмечается в обвинительном заключении, баня была продана по заниженной стоимости в 7,3 млн руб. при реальной рыночной цене в 12,4 млн. Следствие отмечает, что заниженную оценку объекта (здания и земли) заказывал сам Евгений Мясников, злоупотребив своими должностными полномочиями. «Тем самым АО "Волна" был причинен ущерб в сумме 5 млн 52 тыс. руб.»,— добавляют в областной прокуратуре.

В судебном процессе в качестве потерпевшей стороны принимает участие представитель АО «Волна», но он затруднился сказать, будет ли предприятие заявлять гражданский иск к бывшему директору.

«У нас руководство новое в учреждении, я сам первую неделю работаю. Сейчас мы проанализируем и позже сформулируем свою позицию по поводу возмещения ущерба»,— заявил корреспонденту «Ъ-Ярославль» представитель АО «Волна» Олег Гусаров.

Как считает обвинение, Евгений Мясников распорядился полученными двумя миллионами «по собственному усмотрению». Но при этом 800 тыс. предназначались для взятки. Следствие полагает, что директор «Волны» намеревался передать взятку председателю КУМИ Валерии Мусатовой, которая возглавляла Совет директоров предприятия и должна была одобрить сделку по продаже бани №1. В уголовном деле фигурируют и бывший глава КУМИ Александр Асриянц (он проходит по делу свидетелем), и на тот момент директор муниципального «Ленинского рынка», бывший заместитель директора «Волны» Юлия Басманова.

По версии следствия, 28 и 29 сентября 2020 года господин Мясников передал взятку двумя траншами в 500 и 300 тыс. руб. именно Юлии Басмановой.

При этом в обвинительном заключении указано, что посредница действовала в рамках «оперативного эксперимента», то есть вместе с сотрудниками ФСБ. Приводится и расклад по суммам: председателю КУМИ предназначались 400 тыс., посреднице — оставшаяся часть суммы. Но в тот момент Мясников не был арестован, продолжив свою депутатскую деятельность и работу на посту директора принадлежащего мэрии АО.

Следующий значительный эпизод в уголовном деле относится уже к весне 2022 года. По версии следствия, в марте директор АО «Волна» через ту же посредницу Армине Петросян получил 1,5 млн руб. от предпринимателя Ильдара Хазипова. Деньги предназначались «за согласование в КУМИ мэрии сделки купли-продажи недвижимости и трех земельных участков в Заволжском районе Ярославля». Речь идет о гаражах и земельных участках на проспекте Авиаторов. Приказ КУМИ о сделке купли-продажи недвижимости и земли был подписан 14 марта, а 15 марта, по версии следствия, Евгений Мясников получил взятку в сумме 1,5 млн руб.

7 апреля 2022 года господин Мясников был задержан, 8 апреля ему предъявили обвинение, а 11 апреля он ходатайствовал о заключении досудебного соглашения.

22 апреля совет директоров АО «Волна» утвердил отставку господина Мясникова, а в сентябре закончился и срок его депутатских полномочий. В суде сегодня прозвучало, что условия соглашения подсудимый полностью соблюдал. Уголовное дело господина Мясникова будет рассмотрено в особом порядке, без полного разбора доказательств. Наличие соглашения позволит вполовину сократить срок ему наказания.

«В уголовном деле 4 эпизода должностных преступлений, два из которых получение взятки в особо крупном размере через посредника. По эпизодам получения взяток наказание предусмотрено до 15 лет лишения свободы с большим штрафом и с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью. Поскольку заключено соглашение о досудебном сотрудничестве, то, согласно части 2 статьи 62 УК РФ, все санкции делятся наполовину»,— рассказала «Ъ-Ярославль» государственный обвинитель Елена Смирнова.

Пока что суд отложен до 15 марта, к этой дате сторона защиты хочет представить дополнительные ходатайства. Сам Евгений Мясников в разговоре с «Ъ-Ярославль» не стал комментировать существо уголовного дела, но сообщил, что «хотел бы попросить прощения у всех его участников». Адвокат подсудимого Александр Захарьин продолжил:

«Дело очень сложное, составы очень сложные. При рассмотрении вопроса мы рассчитываем на мудрое решение судьи»,— подчеркнул адвокат при общении с «Ъ-Ярославль».

Параллельно в Дзержинском районном суде прошли или вот-вот начнутся еще несколько процессов, связанных с делом бывшего депутата муниципалитета. Уголовное дело арендаторов бани №1 и собственников ООО «Премиум» еще только передается в суд, процесс по делу о посредничестве во взяточничестве Армине Петросян начнется 6 марта. Наконец, уголовное дело предпринимателя Ильдара Хазипова о даче взятки в декабре 2022 года было прекращено в связи с деятельным раскаянием взяткодателя. Скорей всего, в марте вердикт суда услышит и сам господин Мясников.

Андрей Иванов