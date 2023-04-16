Более 60 екатеринбуржцев пострадали при катании на электросамокатах с начала года

В Екатеринбурге с начала года более 60 человек пострадали из-за падений в ходе неудачных поездок на электросамокатах, сообщила пресс-служба свердловского минздрава. В списке распространенных увечий — растяжения связок, переломы и ушибы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Самая частая и опасная травма у любителей самокатной езды — черепно-мозговая. Следом за ней идут переломы рук, так как при отсутствии навыков падения человек инстинктивно пытается опереться на руки.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге появится дорожная разметка для парковки средств индивидуальной мобильности (СИМ). В прошлом году зарегистрировано 68 ДТП с участием электросамокатов, в которых два человека погибли.

Диана Сунагатуллина

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