ТАСС сообщил об одном пострадавшем при сходе 27 вагонов из-за подрыва путей в Брянской области

В Брянской области из-за подрыва путей, в результате которого 2 мая с рельсов сошел локомотив и 27 вагонов железнодорожного состава, пострадал помощник машиниста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Ранее о пострадавших не сообщалось.

«В результате подрыва железнодорожного полотна и схода локомотива и 27 вагонов пострадал помощник машиниста. Он госпитализирован. Повреждено 500 м железнодорожного полотна»,— сказал собеседник агентства.

Собеседник ТАСС уточнил, что в настоящее время аварийно-восстановительные работы продолжаются. Специалистам удалось поднять три цистерны, а также один вагон и один локомотив. 100 м железнодорожного полотна уже восстановлены.

Вечером 2 мая в Брянской области на однопутном перегоне Снежетьская—Белые Берега произошел взрыв. В результате срабатывания взрывного устройства были повреждены железнодорожные пути, с рельсов сошел локомотив и несколько грузовых вагонов. В РЖД тогда уточнили, что из-за «вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта» с рельсов сошло 20 вагонов.