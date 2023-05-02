РЖД подтвердили сход 20 грузовых вагонов в Брянской области из-за «незаконного вмешательства»

ОАО РЖД сообщило, что локомотив и 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Брянской области в результате «вмешательства посторонних лиц в работу ж/д транспорта». Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, на путях на станции Снежетьская сработало «неустановленное взрывное устройство».

«Сегодня в 19:47 на неэлектрифицированном однопутном перегоне Снежетьская—Белые Берега в Брянской области из-за незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошел сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда»,— говорится в сообщении ОАО РЖД, которое приводит «РИА Новости».

В компании уточнили, что, по предварительной информации, в результате схода вагонов с рельсов пострадавших нет. Открытого горения не наблюдается. Ранее источники РБК и «112» в МВД сообщили о подрыве железнодорожного полотна, в результате которого с путей сошли несколько вагонов.

1 мая в Брянской области подорвали железнодорожные пути в Унечском районе: с рельсов сошли два локомотива грузового состава и семь вагонов. Поезд перевозил строительные материалы и топливо. Ночью 1 мая в Гатчинском районе Ленинградской области была подорвана опора линии электропередачи.

Анастасия Ларина