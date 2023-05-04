Красноярская сеть доставки суши обжаловала решение суда о смене наименования

Сеть доставки суши «Ёбидоёби» подала апелляционную жалобу на решение суда, удовлетворившего требования Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы №23 по Красноярскому краю о смене фирменного наименования юрлица. Она зарегистрирована 3 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В марте суд поддержал требование налоговой и обязал компанию изменить юридическое наименование. В своем исковом налоговый орган указал, что «фирменное наименование компании может вызывать стойкую ассоциацию с нецензурным словом у неограниченного круга лиц, что, в свою очередь, противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали». Компания, сообщается в деле, полагает, что фирменное наименование не нарушает нормы действующего законодательства, «так как является лексемой японского языка, переводимой как «День недели – суббота», ввиду чего сходство с бранной ненормативной лексикой русского языка отсутствует». Однако суд почитал эти доводы несостоятельными и обязал компанию внеси соответствующие изменения в документы в течение трех месяцев.

Ранее сооснователь компании Константин Зимен говорил «Ъ-Сибирь», что в 2019 году у компании уже был аналогичный судебный процесс в отношении фирменного наименования. «Истцом было физическое лицо. Советский районный суд удовлетворил иск, затем мы обжаловали решение в Красноярском краевом суде»,– сказал он.

Компания зарегистрирована в 2016 году, сеть насчитывает 179 ресторанов в 132 городах России.

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Оксана Павлова