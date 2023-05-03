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Коммерсантъ FM
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Пресс-секретарь актера Данилы Козловского отрицает его отъезд из России

Актер Данила Козловский не уезжал из России, заявил его пресс-секретарь Егор Козловский. Об отъезде артиста написал Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.

Данила Козловский в 2021 году

Данила Козловский в 2021 году

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Данила Козловский в 2021 году

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Никто никуда не уехал»,— сказал «РИА Новости» пресс-секретарь господина Козловского.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин просил Генпрокуратуру проверить актера по статье о дискредитации армии (ч. 1. ст. 20.3.3. КоАП РФ). В ответ Даниил Козловский подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, но суд его не принял из-за допущенных ошибок. В апреле Малый драматический театр Петербурга перенес два спектакля с участием актера — «Гамлета» и «Коварство и любовь».

Виталий Бородин уже несколько раз обращался с просьбой проверить российских деятелей культуры по ряду административных и уголовных статей. В частности, он попросил инициировать проверки в отношении Лии Ахеджаковой, Аллы Пугачевой, Семена Слепакова (признан иностранным агентом) , Дианы Арбениной, Валерия Меладзе.

Лаура Кеффер

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