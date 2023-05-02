В курском Теткино в результате десяти прилетов со стороны Украины повреждены десять домов

Утром 2 мая обстрелу со стороны Украины вновь подвергся поселок Теткино Глушковского района Курской области. По данным губернатора Романа Старовойта, всего зафиксировано десять прилетов, обошлось без пострадавших.

Как уточнил в своем телеграм-канале глава региона, в семи домовладениях после обстрела есть повреждения крыш, фасадов, окон, заборов. Кроме того, повреждена газовая труба низкого давления, «специалисты уже приступили к ремонтным работам».

29 апреля губернатор сообщал, что в том же Глушковском районе в результате семи прилетов пострадали три дома.

Владимир Зоркий