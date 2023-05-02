Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В курском Теткино в результате десяти прилетов со стороны Украины повреждены десять домов

Утром 2 мая обстрелу со стороны Украины вновь подвергся поселок Теткино Глушковского района Курской области. По данным губернатора Романа Старовойта, всего зафиксировано десять прилетов, обошлось без пострадавших.

Как уточнил в своем телеграм-канале глава региона, в семи домовладениях после обстрела есть повреждения крыш, фасадов, окон, заборов. Кроме того, повреждена газовая труба низкого давления, «специалисты уже приступили к ремонтным работам».

29 апреля губернатор сообщал, что в том же Глушковском районе в результате семи прилетов пострадали три дома.

Владимир Зоркий

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...