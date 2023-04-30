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Из Воронежа и Липецка на боевое слаживание перед зоной СВО отправились 75 добровольцев

Вечером 29 апреля в Воронеже и Липецке прошли торжественные проводы 75 добровольцев в места боевого слаживания, откуда они уже отправятся в зону специальной военной операции.

В Воронеже, по данным региональных властей, 45 бойцов отправлялись с призывного пункта на улице Беговой. Для поднятия боевого духа перед ними выступил ансамбль «Воронежские девчата». Коллектив исполнил «Калинку», «Синий платочек», «Катюшу», «Валенки», а в автобус бойцы заходили под «Марш славянки». В числе добровольцев оказались мужчины, в основном, из Воронежа, Рамони и Новоусманского района. Их ждет трехнедельное боевое слаживание на территории одного из регионов РФ, а затем уже переезд в зону СВО.

«Меня провожали всем селом. Никаких талисманов на счастье я с собой не брал. Но суеверные знакомые и соседи порвали на две части сторублевые купюры. Одни половинки они оставили у себя, а вторые передали мне, чтобы я вернул их, когда приеду обратно»,– рассказал перед отправкой 30-летний Николай (цитата по РИА «Воронеж»), у которого дома остались мама, жена и трехлетний ребенок.

Из Липецке в тот же вечер уехали 30 контрактников. Начальник местного пункта отбора на военную службу по контракту Владимир Ломакин заверил, что «у всех боевой дух высокий, ребята готовы к выполнению задач». При этом мотивация у бойцов разная - у одних стремление защищать Родину, а у кого-то - желания оказаться рядом с сыном, который стал военнослужащим раньше. «Я больше не могу этого терпеть, у меня есть ребенок, жена, я хочу, чтобы они жили счастливо и спокойно»,- рассказал перед отправкой доброволец Сергей (цитата по «ЛипецкМедиа»).

Владимир Зоркий

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