Главные новости за 2 мая. Кубань, Крым, Адыгея

В Брюховецком районе нашли сгоревший автомобиль Hyundai, на котором, предположительно, передвигались пропавшие аниматоры Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко.

Президент России Владимир Путин поддержал создание курорта «Новая Анапа» в районе станицы Благовещенской.

Успенский районный суд Краснодарского края оштрафовал на 30 тыс. руб. Ольгу Шкирятову. Ее обвинили в дискредитации армию за порчу патриотических баннеров. Так, на плакате «Своих не бросаем» она закрасила частицу «не».

Выручка ООО «Новые технологии», принадлежащего Сергею Галицкому, по итогам 2022 года составила 501,5 млн руб. Это в 51 раз больше, чем годом ранее.

Арбитражный суд Краснодарского края признал банкротом юрлицо сети спортивных магазинов «Высшая лига».

В Анапе приготовили самый большой бургер в России весом 759 кг. Высота «рекордсмена» составила 77 см, а диаметр 154 см.

Ремонт Тургеневского моста начнут планировать после запуска движения по Яблоновскому мосту в районе Краснодара. Информацию об этом «Ъ-Кубань» подтвердили в администрации краевого центра.

В Краснодаре 39% опрошенных горожан высказались за то, чтобы запретить сервисы по аренде электросамокатов.

Адыгея вошла в топ-10 регионов по оттоку рабочей силы в другие субъекты Российской Федерации.

Читайте нас в Telegram