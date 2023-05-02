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На Кубани суд оштрафовал пенсионерку за дискредитацию ВС РФ

Успенский районный суд Краснодарского края оштрафовал на 30 тыс. руб. Ольгу Шкирятову. Ее обвиняют в публичных действиях, дискредитирующих использование Вооруженных сил РФ. Об этом говорится в постановлении суда.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

Как следует из материалов дела, 31 июля 2022 года пенсионерка нанесла мелом на здание Детской школы искусств в селе Успенское антивоенную надпись. В канун Нового года у дома №8 по улице Красной она закрасила на патриотическом баннере частицу «не» во фазе «Своих не бросаем».

Эти же действия женщина повторила в ночь с 27 на 28 февраля 2023 года на баннере, расположенном на пересечении улиц Ленина и Комсомольская. Там же 9-10 марта она порезала с помощью канцелярского ножа баннер с рекламой военной службы по контракту.

В ночь с 17 на 18 марта она испортила еще один патриотический баннер с надписью «Крым - это Россия». Через неделю ночью она начала закрашивать рекламу военной службы по контракту с изображением символа «Z». В этот момент ее задержали полицейские.

В отношении Ольги Шкирятовой возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации...). Пенсионерка не явилась на судебное заседание, но представила суду заявление о рассмотрении дела в ее отсутствие, признала вину и попросила суд строго ее не наказывать. Женщине назначили 30 тыс. руб. штрафа. Она должна выплатить его в течение 60 дней со дня вступления постановления в силу.

Татьяна Ручкина

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